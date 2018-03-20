"الداخلية" من حق الأبناء التنازل للآباء عن رحلة الحج

20 مارس 2018 - 08:08 م

قال اللواء أشرف سعيد وكيل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، إنه لأول مرة هذا العام تسمح الوزارة للأبناء الفائزين برحلة الحج بالتنازل عنها للوالدين والسفر مكانهم.

وأشار وكيل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، خلال حفل إعلان نتيجة حج القرعة التي نظمته مديرية أمن القاهرة، بأكاديمية الشرطة في العباسية، إلى أن وزارة الداخلية حرصت على تقديم كافة لوحة التيسير على الحجاج بدءًا من عملية تسجيل بياناتهم بأقسام الشرطة وحتى الفوز برحلة الحج.

وأُجريت قرعة علنية من خلال منظومة إلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذي أعلنت عنه الإدارة العامة للشئون الإدارية ويكون تحصيل الرسوم، في اليوم التالي لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25 مارس الجاري عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية وكذا حساب قيمة رسوم الطيران.

وكشف البيان الإحصائي للقاهرة والذي أعلنته مديرية أمن القاهرة، لهذا العام بأن عدد المتقدمين لأداء الفريضة ضم 21716 مواطن، وشملت الحصة المخصصة لمديرية أمن القاهرة، 3718 حاجًا، فيما شملت نسبة كبار السن 10% من نسبة الحصة بواقع 372 حاجا، ويتم اختيارهم من بين أكبر المتقدمين سنا، وشملت نسبة الاحتياطي 25?% بواقع 930 حاجا.



