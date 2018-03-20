بالفيديو.. قتل صديقه وقطّع جثّته وألقاها في القمامة

20 مارس 2018 - 08:13 م

تمكنت الشرطة فى روسيا, من إلقاء القبض على رجل قيل إنه قتل صديقه وقطّع جثته بعدما ترك رقم هاتفه على أحد الأكياس التي تحتوي على أجزاء الجثة.



وتشاجر الرجل البالغ من العمر 27 عاماً، والذي لم يكشف عن اسمه، مع صديقه بعدما كانا يشربان الكحول في بورياتيا في روسيا، وقالت الشرطة إن الرجل قتل صديقه، الذي لم يذكر اسمه أيضاً، إلا أنه اضطر إلى التخلّص من الجثة لإخفاء الجريمة، بحسب موقع "Lpc ".

وزُعم أن الجاني أقدم على تقطيع الجثة إلى أجزاء وضعها داخل أكياس، ثمّ رماها في صناديق القمامة العامة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

ومن اللافت أن القاتل أقدم على ترك بقية أجزاء الجسم على شرفة منزله، وذلك كي لا تنتشر الرائحة الكريهة داخل شقته، إلا أنه ارتكب خطأ فادح عندما وضع رأس صديقه السابق في كيس بلاستيكي، إذ إنه لم يلاحظ أن رقم هاتفه الشخصي مكتوب عليه.

وقاد هذا الخطأ الشرطة الى الجاني بشكل مباشر، وذلك بعدما عثر الرجل الذي يجمع النفايات على الكيس وأبلغ عن الأمر.

وفي غضون ثلاث ساعات، توجهت عناصر الشرطة الى مكان إقامة الرجل، حيث عثروا على الأجزاء المتبقية من الجثة الموجودة على الشرفة.

وقد اعتقلت الشرطة الآن الرجل الذي وجهت إليه تهمة القتل، وذلك بعد ثلاثة أشهر على وفاة صديقه.











