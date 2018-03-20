أمراض اللثة قد تسبب إجهاض الحوامل

20 مارس 2018 - 08:20 م

قال طبيب أسنان تركي إن صحة الفم والأسنان تحمل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أمراض اللثة يمكن أن تسبب ولادة مبكرة أو إجهاض للحوامل، كما قد تزيد من خطورة السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتؤثر سلبا على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر.

وأوضح طبيب الأسنان وعضو هيئة التدريس في كلية "جولهانة" لطب الأسنان التابعة لجامعة العلوم الصحية في إسطنبول، أن الأعراض الأولية للعديد من الأمراض تظهر في منطقة الفم في الأسنان أو اللثة أو اللسان، لذلك من الضروري زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري حتى لو لم يشتكِ المرء من أسنانه.

وأشار الطبيب، بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أن تدخين السجائر له عدة تأثيرات سلبية على صحة الفم والأسنان، حيث أنه يلحق أضرارا بالأسنان واللثة ولا يتمكن المريض من الانتباه إليها إلا في وقت متأخر، لأن التدخين يمنع نزيف اللثة في حين أن المؤشر الأول لأمراض الأسنان هو نزيف اللثة، وهكذا لا ينتبه المدخن لوجود مشكلة إلا بعد أن تبدأ أسنانه في التخلخل.

وأضاف أن التدخين يقلل من فعالية علاجات الأسنان، ويزيد من إمكانية الإصابة بسرطان الفم.

وحول مايجب القيام به للعناية بصحة الفم والأسنان، أكد أوزجان على أهمية العناية اليومية بالأسنان وذلك عبر تفريشها مرتين يوميا، واستخدام فرشاة مابين الأسنان أو الخيط في حال أوصى الطبيب بذلك، كما قد يطلب الطبيب في بعض الحالات تفريش اللسان أيضا.

وأوصى الطبيب بضرورة الاهتمام بتنظيف المنطقة مابين الأسنان واللثة، كما حذر من تفريش الأسنان بقوة لأنه قد يلحق أضرارا باللثة.