» موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول

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اقترب المصري رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق ستوك سيتي الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف فريق ليفربول، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "تيم توك" الإنجليزي إلى أن نجم وهداف الريدز محمد صلاح قد أوصى الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب بضرورة متابعة نجم ستوك سيتي الشاب، وأبدا الجهاز الفني إعجابه الكبير بإمكانيات اللاعب.

واستقرت إدارة الريدز على ضم صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأنه جهاز الريدز يرى أن هذا الأمر ضمن أحد الحلول السحرية للإبقاء على صلاح، وأن صبحي قد يكون البديل الأمثل لخلافة صلاح حال رحيله مستقبلاً.

وأكد الموقع الإنجليزي على أنه سوف يتعين على إدارة ليفربول إنفاق مبلغ 15 مليون إسترليني وهو المبلغ الذي تشترطه إدارة البوترز للاستغناء عن اللاعب المصري صاحب الـ21 عامًا.


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