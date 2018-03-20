«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التفويض الذي طلبه من الشعب في إحدى الاحتفالات العسكرية كان الغرض منه إرسال رسالة للعالم بأن هناك شعبًا في مصر له رأي وله كلمة.

وأضاف "السيسي"، في حواره مع ساندرا نشأت، أن الإخوان لم يكن لديهم رجال يقدرون المواقف، وإلا كانوا وافقوا على انتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع: أنا من حي تاريخي وديني يتوسطه الجامع الأزهر، والدين الذي تربي عليه هو دين الوسط.

وأشار "السيسي"، إلى أن "الله مضطلع على ما أفعله، بكلم ربنا وأقول لله وقرار عزل مرسي كنا حريصين علي الأمور تنتهي بسلام والإخوان لا يوجد عندهم من يقدر الموقف جيد وكان أفضل حل لهم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة للخروج من أزمة 30 يونيو".

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