  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:46 ص
بحث متقدم
اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

الرئيس السيسي

دلالات توقيت ظهور "السيسي" قبل الانتخابات

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن حوار "السيسي"

ترامب وولي العهد السعودي

"ترامب فخور بلقاء محمد بن سلمان وهذا ما تم بحثه"

لافتات للسيسي

بأعلى سعر.. صفحات مرشحي الرئاسة للبيع

أحمد نظيف

بالصورة.. أحمد نظيف يشتري خضار وبقالة

السيسي

سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

مؤسس فيسبوك

فضيحة اختراق معلومات تهز «فيسبوك»

السيسي

«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

محمد صلاح "أرشيفية"

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

الرقابة الإدارية تكلف "التأمين" بعلاج 8 تلاميذ تبين إصابتهم بـ"القلب"

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

ضبط مدير التفتيش المالي بمحافظة الإسماعيلية عقب تلقيه رشوة

#

الرقابة الإدارية تعالج 5 تلاميذ مصابين بعيوب خلقية فى القلب

#

«الرقابة الإدارية» تكتشف الموهوبين رياضيًا ببنى سويف

#

القبض علي مسئول التموين بقليوب لاستيلائه علي أموال الدعم

طلاب المدارس

تلاميذ

الرقابة الإدارية

الألعاب

البطل الاوليمبى

كلف عضو مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف التأمين الصحي بعلاج 8 تلاميذ بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف أثبت الكشف الطبي إصابتهم بأمراض مزمنة وعيوب خلقية في القلب على هامش توقيع الكشف الطبي عليهم ضمن حملة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا. 

وتبين للجان الطبية التي تجري الكشف الطبي على طلاب المدارس ببني سويف برئاسة الدكتورة هبة عبدالعظيم مدير عام اللجان الطبية المتخصصة وإشراف الدكتور أحمد بغدادي مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة وذلك ضمن مشروع البطل الأوليمبي برعاية الرقابة الإدارية لاكتشاف ورعاية الموهوبين إصابة 8 تلاميذ بمشاكل وعيوب خلقية في القلب، فكلف عضو هيئة مكتب الرقابة باتخاذ كافة الإجراءات لعلاجهم بمستشفيات التأمين الصحي مجانا .

وكلفت الرقابة الإدارية في وقت سابق هيئة التأمين الصحي ببني سويف بعلاج ما يقرب من 24 تلميذًا تبين إصابتهم بعيوب خلفية في القلب خلال توقيع الكشف الطبي عليهم خلال حملة اكتشاف الموهوبين بمركزي ناصر وبني سويف. وواصلت اللجنة المشكلة بانتقاء واختيار العناصر الرياضية والموهوبين لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بإشراف الرقابة الإدارية عملها على ملاعب مركز شباب الفشن. 

وأكد أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف على أن المشروع يهدف إلى إفراز العديد من الناشئين المتميزين في ألعاب "المصارعة، الملاكمة، التايكوندو، ألعاب القوى، الجودو، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، والتي تستمر حتى 20 مارس في جميع مدن ومراكز المحافظة ليكون هؤلاء الرياضيون مشروع بطل أوليمبي يتم الدفع بهم في المشاركات القومية والعالمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أوبر" تكشف موقفها بعد حكم وقف نشاطها في مصر
» تطورات جديدة بشأن الأزمة بين بريطانيا وروسيا
» مستشارة "التضامن" تكشف تفاصيل الاعتداء عليها
» سر اختيار«السيسي» ساندرا نشأت لمحاورته
» ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"
» علي جمعة: الإخوان يسعون لإعادة نظام الخلافة
» مرتضى منصور: "هذه هي حقيقة رفع الحصانة عني"
» «السيسي» يكشف سر أهم هدية في حياته
» موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول
» «السيسي»: الكلية الجوية رفضت قبولي
» برشلونة والريال وسان جيرمان تتصارع على "صلاح"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني