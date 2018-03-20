إحالة جهاز حماية الأراضي في جمعية "إدكو" للنيابة الإدارية

20 مارس 2018 - 08:39 م

أحال الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، اليوم، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإدكو، وجهاز جمعية إدكو الزراعية، للنيابة الإدارية.

جاء ذلك بناء على مذكرة إدارة الشئون القانونية، بعد تلقيها كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو رقم 812 في 2/1/2018، متضمنًا طلب التحقيق مع المختصين بالجمعية الزراعية بإدكو، وبالإدارة الزراعية بإدكو، المتقاعسين عن أداء عملهم وذلك لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء على الأرض الزراعية الواقعة من قبل أحد المواطنين.