  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:46 ص
بحث متقدم
اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

الرئيس السيسي

دلالات توقيت ظهور "السيسي" قبل الانتخابات

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن حوار "السيسي"

ترامب وولي العهد السعودي

"ترامب فخور بلقاء محمد بن سلمان وهذا ما تم بحثه"

لافتات للسيسي

بأعلى سعر.. صفحات مرشحي الرئاسة للبيع

أحمد نظيف

بالصورة.. أحمد نظيف يشتري خضار وبقالة

السيسي

سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

مؤسس فيسبوك

فضيحة اختراق معلومات تهز «فيسبوك»

السيسي

«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

محمد صلاح "أرشيفية"

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

«السيسي» يتهرب من وصف «مبارك»

الحياة السياسية

حوار السيسي
حوار السيسي

المصريون

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مكالمة هاتفية بين السيسي ورئيس قبرص

#

الشوبكى: الجمهور فقد الثقة في إعلام الدولة

#

شادي حرب: مؤيدو يناير من "أنضف الناس"

#

السيسي مرشح وحيد في الرئاسة

السيسي

مبارك

مرسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه مدرك لمقومات النجاح في الدول الخارجية والمصريين يتميزون بقدرتهم علي الاستيعاب ولا احد يؤثر عليهم وتم التشويش علي البعض في الفهم للدين .

 وعن رأيه في رؤساء مصر السابقين، سألته: ساندرا نشأت: أوصف هؤلاء أولهم جمال عبدالناصر: فقال إن الرئيس جمال عبد النصر كان وطنيا شديد الحب لبلده ووطنه العربي، أما الرئيس السادات كان ينوي عمل إصلاح اقتصادي وكان سابق دائما في السلام.. فسألته: مبارك، فلم يصفه الرئيس بشئ وقال إن مصر أكبر من أى رئيس سواء عبدالناصر او السادات او مبارك او مرسي أو عبدالفتاح".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أوبر" تكشف موقفها بعد حكم وقف نشاطها في مصر
» تطورات جديدة بشأن الأزمة بين بريطانيا وروسيا
» مستشارة "التضامن" تكشف تفاصيل الاعتداء عليها
» سر اختيار«السيسي» ساندرا نشأت لمحاورته
» ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"
» علي جمعة: الإخوان يسعون لإعادة نظام الخلافة
» مرتضى منصور: "هذه هي حقيقة رفع الحصانة عني"
» «السيسي» يكشف سر أهم هدية في حياته
» موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول
» «السيسي»: الكلية الجوية رفضت قبولي
» برشلونة والريال وسان جيرمان تتصارع على "صلاح"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني