محافظة البحر الأحمر تشارك في ساعة الأرض

وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر، مشاركة المحافظة فى الاحتفال بالحدث العالمى “ساعة الأرض”، وهو حدث عالمى سنوى ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والقرى والفنادق السياحية والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع على إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 م.يوم السبت الموافق24مارس 2018م .

وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر، مشاركة المحافظة فى الاحتفال بالحدث العالمى “ساعة الأرض”، وهو حدث عالمى سنوى ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والقرى والفنادق السياحية والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع على إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 م.يوم السبت الموافق24مارس 2018م .