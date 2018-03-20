محافظة البحر الأحمر تشارك في ساعة الأرض

تشارك محافظة البحرالأحمر فى الحدث العالمى السنوى ( ساعة الأرض ) عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية فى كافة المعالم والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة.
وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر، مشاركة المحافظة فى الاحتفال بالحدث العالمى “ساعة الأرض”، وهو حدث عالمى سنوى ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والقرى والفنادق السياحية والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع على إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 م.يوم السبت الموافق24مارس 2018م
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كما أكد عبد الله أن إطفاء النور لمدة ساعة في هذا اليوم، يساعد في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وانبعاثات محطات الطاقة، حيث يقل حجم الانبعاثات الضارة.