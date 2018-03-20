» مرتضى منصور: "هذه هي حقيقة رفع الحصانة عني"

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علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حديث البعض بأن الحصانة قد رفعت عنه، قائلًا: "عيب بقى بطلوا كذب، أنا مش عايز أرد بلسان طويل، عشان مش عايز أصدر أي مشكلة قبل الانتخابات".
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه حل مشكلته مع ترك آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي حتى لا يحدث مشكلة بين مصر والسعودية.
وتابع "منصور": "تحدثت هاتفيا مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين واشتكيت له من نشر خبر رفع الحصانة البرلمانية عنى، ومش عايز أصدر المشكلات للدولة في المرحلة الحالية لأن مصر عندى أهم 100 مرة من الزمالك، ومش هرد على أي شائعات والأربع السنوات اللى جاية مرحلة العمل".

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