» مرتضى منصور: "هذه هي حقيقة رفع الحصانة عني"

20 مارس 2018 - 11:04 م

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حديث البعض بأن الحصانة قد رفعت عنه، قائلًا: "عيب بقى بطلوا كذب، أنا مش عايز أرد بلسان طويل، عشان مش عايز أصدر أي مشكلة قبل الانتخابات".



وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه حل مشكلته مع ترك آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي حتى لا يحدث مشكلة بين مصر والسعودية.

