كسب الحرب على الإرهاب يتطلب هذا الأمر

20 مارس 2018 - 11:12 م

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأن التعاون الدولي سبيل كسب الحرب على الجماعات الإرهابية.



حديث الملك عبد الله الثاني جاء خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول الأمن الإقليمي في إطار زيارة رسمية يجريها لهولندا.

ووفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا"، فإن "الجلسة جرت في لاهاي، بحضور الملك ويليام الكسندر، ملك هولندا، مع مجموعة من المسؤولين الهولنديين وممثلي منظمات غير حكومية معنية بمكافحة التطرف والإرهاب".

وحسب المصدر ذاته ، فقد أكد ملك الأردن أن "التعاون والتنسيق بين الدول هو السبيل الوحيد لكسب الحرب على الجماعات الإرهابية، حيث يواجه العالم تهديدًا مشتركًا أثبت أنه قابل للتكيف والمرونة".

وشدد الملك عبد الله على "ضرورة اتباع نهج شمولي في الحرب على الإرهاب، يشمل المجالات العسكرية والأمنية والفكرية".

ولفت بأن "الأردن وضمن مساعيه في التصدي لخطر الإرهاب، أطلق اجتماعات العقبة التي يشارك بها شركاء إقليميون ودوليون من بينهم هولندا، بهدف تنسيق وتكثيف الجهود بهذا الخصوص".

وحذر العاهل الأردني من "ظاهرة الخوف من الإسلام وخطورة عزل المجتمعات المسلمة في الغرب حتى لا يستغلها الإرهابيون كذريعة لتغذية أجنداتهم".

من جهته، أشاد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بالدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبد الله، في تحقيق الأمن والاستقرار. معربًا عن تقدير بلاده لجهود الملك في بيان الصورة الحقيقية للإسلام.

وأكد بلوك أهمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات على المستويين الثنائي والدولي.

وجرى، خلال الجلسة، استعراض الأزمات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمساعي الرامية إلى إيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى دور الأردن وهولندا في تحقيق السلام على مستوى المنطقة والعالم.وشهد الملك عبد الله ونظيره الهولندي ويليام الكسندر، عقب الجلسة، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التعاون الأمني.