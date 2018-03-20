» علي جمعة: الإخوان يسعون لإعادة نظام الخلافة

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الدكتور علي جمعة

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قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الحدود التي شرعها الله -سبحانه وتعالى- ليست للعقوبة وإراقة الدماء، وإنما للردع، وإن وهذا ما فهمه السلف الصالح، رضوان الله عليهم أجمعين.
وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي، اليوم الثلاثاء، في برنامجه «والله أعلم»، المذاع على شاشة «سي بي سي»: «مثل هذه المسائل لا تصل إلى قلوب المتطرفين، كونهم يريدون أن يأخذوا بظاهر النص، ففقدوا الشروط بذلك كمن يصلي بدون وضوء وهو لا يدرك أن من شروط الصلاة الطهارة والوضوء واستقبال القبلة».
وكشف عضو هيئة كبار العلماء، أن «جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإعادة الخلافة منذ بدايتها، ما جعلها ألعوبة بيد الغير مفعولًا بها»، مشددًا على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرنا بإعادة الخلافة مرة أخرى، وإنما أمرنا أن نرفع أيادينا ونتوجه لله ضارعين.
وتابع: «هذه الجماعات الارهابية أصبحت ألعوبة في يد غيرهم»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان عندما قامت بطرح عودة نظام الخلافة مرة أخرى، كانت تريد ضياع الشعب المصرى والأمة الإسلامية بوجه عام، موضحًا أن محاولتهم بإعادة هذا النظام ستؤدى بنا إلى أن نكون ألعوبة في يد الآخرين من أعداء الملة والدين من الإنجليز والأمريكان. ??


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