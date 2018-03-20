» ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حوار المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إنه كان بروح وحس المواطن وهو يكشف عن الرئيس الإنسان والمسؤول.
وأضافت «الحديدي»، في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، الثلاثاء: «أهم جزء في حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي كان استماعه إلى آراء المواطنين، وسعيدة لأن الرئيس استمع خلال الحوار لصوت المواطنين البسطاء ولمشكلاتهم بشكل مباشر».
وتابعت: «اقدم التحية للمخرجة ساندرا نشأت على الصدق الذي استطاعت أن تعبر عنه خلال حوار الرئيس السيسي في شعب ورئيس، وبعض المواطنين بدت في آرائهم فكرة (الخوف) وأحد المواطنين قال (لأ مش هتكلم.. هتحبس) وآخر قال (هيقولوا على إخوان) لدرجة إنه أقسم إنه مبيصليش.. ولازم الخوف دا ينتهي ولابد من تحسين الأسعار»، مؤكدًا أنه «أشكر المواطن الذي اشتكى من (التطبيل)، والرئيس اشتكى من البرامج اللي بتقعد 5 ساعات وأنا الحمد لله برنامجي مدته ساعة و45 دقيقة».
وأردفت: «سعيدة وفخورة بما قاله الرئيس السيسي عن الحريات (الناس حرة تقول اللي هي عايزاه)، وأنا سأتمسك بشدة بما قاله وأطالبه بتعديل قوانين الحبس في قضايا النشر وتفعيل كل القوانين التي لها علاقة بالحريات».