دلالات توقيت ظهور "السيسي" قبل الانتخابات

وأضاف "فهمي" أن "الرئيس السيسي أعطى للسادات حقه، وتحدث أنه قائد الحرب والسلام، وأنه تأثر بشخصية عبد الناصر"، مشيرًا إلى أن "حديث الرئيس خلى من الأرقام والإنجازات".

وأشار "فهمي" إلى أن الرئيس أراد خروج حواره "شعب ورئيس" ببساطة، وأن يصل إلى قلب الشعب، مضيفا أن "الرئيس ليس الشخص الوحيد الذي ينهض بالبلد، وأنه ليس حريصًا على الظهور دائمًا، لأن هناك كوادر قادرة على التحدث في الأمور".وتابع: "هناك مسئولين يتحدثون بصعوبة، ولكن الرئيس السيسي يحب التكلم بأرقام سهلة، وله قبول ومصداقية من الشعب، وعندما يتحدث أي مسؤول غير الرئيس يكون المواطن لديه تحفظ".وأكد أن الرئيس حرص على الاستماع لكل أسئلة المصريين، وتفاعل مع كل سؤال، وكل رؤساء مصر كان لديهم طريقة للتعامل مع الناس وأجهزة الدولة.