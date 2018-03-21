تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

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المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار منع شركتي أوبر وكريم بمصر، قائلًا: "هو لما ربنا يكرمنا بحاحة تريح ولادنا وزوجاتنا، ليه ننكد على نفسنا".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المصريين عانوا من التاكس الأبيض، ومشيرا إلى أنه "له العالم كله بيتقدم وإحنا بنتأخر.. شطارين بس نعمل أتوبيس بدورين".
ولفت "أديب" إلى أنه "مشفناش منهم حاجة وحشة، وكانوا فاتحين بيوت، ليه بتعملوا فينا كده، عايزين ترجعونا للذل"، مطالبا بتدخل الحكومة في الأمر.



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