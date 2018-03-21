روسيا تعلّق رحلات طائرات "أن-148" لهذا السبب

21 مارس 2018 - 12:26 ص

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تعليق استخدام جميع الطائرات من طراز "أن-148" في روسيا، وذلك بعد تحطم طائرة ركاب من هذا النوع الشهر الماضي في ضواحي موسكو.



ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن هيئة الرقابة الروسية على النقل أنها قررت أيضًا، تعليق جميع الرحلات الجوية لشركة "ساراتوف" للطيران، مالكة الطائرة المتحطمة، حتى الـ27 أبريل من العام الحالي.



وقال مدير الهيئة فيكتور باسارغين: "إن الهيئة ستتخذ خطوات إضافية بحق "ساراتوف" للطيران، بعد إخضاع طياري الشركة لاختبارات وفحوص محددة"، وفق المصدر ذاته.

