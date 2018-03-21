"أوبر" تكشف موقفها بعد حكم وقف نشاطها في مصر

21 مارس 2018 - 12:41 ص

عقب عبداللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر في مصر، على الخبر الذي تم تداوله بخصوص ما صدر من المحكمة الإدارية، قائلًا: "نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة، ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر. ومن المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر".



وأوضح في بيان له، مساء الثلاثاء: "حيث تعد أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الإقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام 2017 وحده. والجدير بالذكر أننا نعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، وأن الشركة سوف تقف دوماً داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون".

