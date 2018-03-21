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في القليوبية

مفاجأة جديدة في مقتل سائق بموقف بنها

قبلي وبحري

جثة
جثة

علي إسماعيل

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قال مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية ورئيس مجلس إدارة مشروع المواقف بالمحافظة أن المتهم بقتل سائق في مشاجرة بموقف بمنطقة منشية النور بمدينة ببنها، ليس عامل كارتة في مشروع المواقف بالقليوبية، ولا علاقة له بمشروع المواقف .

وأضاف عباس أن المتهم المذكور ليس من المعينين بالمحافظة أو مشروع المواقف، وأن الموقف الذي شهد واقعة القتل موقف عشوائي لا يتبع المحافظة وملغي منذ سنوات، ويقف فيه السائقون بالمخالفة للقانون، والمتهم كان يديره بشكل غير رسمي .

وأوضح أن العاملين بمشروع المواقف حرروا محضرًا بقسم الشرطة، مؤكدين أن المتهم لا علاقة له بمشروع المواقف واتهموه بانتحال صفة عامل كارتة بالمخالفة للحقيقة .

وكان العميد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها، تلقى بلاغًا من الأهالي، بقيام عامل كارتة بذبح سائق في موقف سيارات منشية النور ببنها، وأخطر اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن وانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية لمكان الواقعة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم .


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