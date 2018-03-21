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ضبط مشروبات غازية فاسدة في القليوبية

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القليوبية

مشروبات

تمكن ضباط  مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط صاحب سوبر ماركت لقيامه ببيع سلع غذائية منتهية الصلاحية “كانز شويبس” وتحقيق منها أرباح غير مشروعة.وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام محمد أحمد محمد أحمد، 33 سنة، مسئول عن سوبر ماركت المتوكل الكائن بمنطقة منطى دائرة مركز قليوب، بحيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي .

وبإعداد مأمورية والانتقال للمكان المشار إليه، تم ضبط 35 عبوة كانز شويبس ميرندا منتهية الصلاحية .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6126 جنح مركز قليوب لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة .


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