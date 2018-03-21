حبس غفير حاول إدخال مخدرات لسجين بالقليوبية

قرر رئيس نيابة الخانكة حبس غفير 4 ايام علي ذمة التحقيق، ضبط بحوزته كمية من الأقراص والمواد المخدرة، أثناء إدخالها لمسجون مودع بسجن الخانكة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

كان أحمد سلامة ضابط بمركز الخانكة، قد تمكن من ضبط الخفير النظامى “ياسر. م” 39 سنة، المعين خدمة خلف السجن القديم وبحوزته “180” قرصا مخدرا، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 5 جرامات، وورق بفرة، ومبلغ مالى 650 جنيها .

وذلك أثناء تركه مكان خدمته والتواجد بجوار السجن الجديد، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للسجين “كريم. ع”، المحبوس على ذمة القضية رقم 639 لسنة 2016 م، جنايات مركز الخانكة، قتل وشروع في سرقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5515 لسنة 2018م جنح مركز الخانكة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.