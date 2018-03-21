إخلاء سبيل 12 محاميا متهمين بالتظاهر بدون تصريح

قررت محكمة جنح مستأنف بنها، دائرة الإرهاب، بحجز الدعوي المقامة ضد 12 محاميا من مدينة شبين القناطر، بتهمة التظاهر إعتراضا على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ “تيران وصنافير”، للحكم بجلسة 8 أبريل المقبل، مع إخلاء سبيل المحامين .

كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة التظاهر دون تصريح للمحامين، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود لجزيرتى تيران وصنافير، وقرر “مجدى المهدى”، نقيب محامين شمال القليوبية، أن محامين شبين القناطر المتهمين تحصلوا على البراءة أمام محكمة أول درجة بحضور سامح عاشور النقيب العام، ومجلس نقابة شمال القليوبية، ثم تمالاستئناف على الحكم من قبل النيابة العامة طعنا على حكم البراءة، وقضى غيابيا بحبسهم ثلاث سنوات وتم الطعن على الحكم بالمعارضة الاستئنافية أمام دائرة الإرهاب جنح مستأنف بنها .