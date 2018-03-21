  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:58 ص
بحث متقدم
الدولار والجنيه

ما يحدث في الموازنة العامة خطير وغير مسبوق

موسى مصطفى موسى

الجارديان: لا دليل في القاهرة على وجود منافس للسيسي‎

محمد صلاح

محمد صلاح سيتسبب في عدة مشاكل كبرى لـ"ليفربول"

السيسي

شاهد .. رد فعل السيسي على 3 مواطنين هاجموا حكمه

الميرازي

هكذا سخر "الميرازي" من ساندرا نشأت

لميس الحديدي

سيدة تُبكي لميس الحديدي على الهواء لهذا السبب

عمر البشير والسيسي

"زيارة البشير إلى القاهرة أسفرت عن هذا الأمر الهام"

اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

الرئيس السيسي

دلالات توقيت ظهور "السيسي" قبل الانتخابات

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن حوار "السيسي"

دبلوماسي سوداني:

"زيارة البشير إلى القاهرة أسفرت عن هذا الأمر الهام"

الحياة السياسية

عمر البشير والسيسي
عمر البشير والسيسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"السيسى جاب جون بعودة العلاقات المصرية - السودانية

#

قرار عودة السياحة الروسية لمصر "سياسى"

#

عمرو أديب: هناك اتجاه لإلغاء المعونة الأمريكية

#

شركات أمن خاصة تتولى تأمين الرحلات الجوية الروسية لمصر

قال القنصل العام للسودان في القاهرة، الدكتور عبدالحميد البشري، إن العلاقات مع مصر تشهد أعلى مستويات التطور والاستقرار، وإن زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة فتحت آفاقا واسعة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وبحث البشري مع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، السفير كرار التهامي، الثلاثاء بالخرطوم، الأدوار المرتقبة للجهاز في توفيق أوضاع الجالية السودانية بمصر، خاصة فيما يتعلق باستخراج الجواز الإلكتروني ووثائق الزواج والطلاق وشهادات المواليد وغيرها من القضايا.
وأوضح البشرى- خلال اللقاء- أن الجهاز يلعب الدور الأكبر في فتح قنوات التواصل مع الجهات ذات الصلة من أجل إنجاز تلك المهام.
وكشف أن السلطات القنصلية المصرية بالخرطوم أصبحت تمنح السودانيين المسافرين إلى مصر تأشيرات دخول مدتها 6 أشهر، بالإضافة إلى شهرين آخرين كفترة توفيق أوضاع، وبالمقابل أيضا القنصلية السودانية بالقاهرة تمنح تأشيرات الدخول للمصريين القادمين إلى الخرطوم لمدة 6 أشهر، منوها بأن السلطات المصرية أعفت السودانيين من متأخرات الإقامات للسنوات الماضية، وأبقت على دفع عام واحد، مدللا بذلك على ما تشهده العلاقات السودانية المصرية من تطور واستقرار.
من جانبه، أكد الأمين العام لجهاز المغتربين أهمية متابعة الجالية السودانية في مصر، بما يحتم ضرورة التواصل معها وبحث قضاياها، ووجه بالتواصل مع الجهات ذات الصلة في السلطة القضائية والإدارة العامة للجوازات لابتعاث فرق لاستخراج الجواز الإلكتروني ووثائق الزواج والطلاق وشهادات المواليد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» طبيب بريطاني بحلب: هكذا عرف طيران روسيا موقعنا وقصفنا
» مصر تستعين بفرنسا للتخلص من حوادث القطارات
» اختبار كشف الكذب يؤكد تورط ترامب في علاقة مع ممثلة إباحية
» شاهد .. أغرب ضربة جزاء يحتسبها حكم هذا الموسم
» المنتخب السعودي يلعب مع نظيره الروسي بكرة من الفضاء
» مفاجأة لا تصدق عن الخطوة المقبلة لكريستيانو رونالدو
» كيف تحافظ على نشاطك دون تناول السكريات؟
» قصة المرأة التي قهرت جيش هتلر
» تعرف على قائمة الطعام التي تناولها ترامب وبن سلمان
» شرطة بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة "مريم"
» القصة الكاملة للاعتداء على مساعدة وزيرة التضامن

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني