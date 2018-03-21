"زيارة البشير إلى القاهرة أسفرت عن هذا الأمر الهام"

21 مارس 2018 - 03:33 ص

قال القنصل العام للسودان في القاهرة، الدكتور عبدالحميد البشري، إن العلاقات مع مصر تشهد أعلى مستويات التطور والاستقرار، وإن زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة فتحت آفاقا واسعة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



وبحث البشري مع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، السفير كرار التهامي، الثلاثاء بالخرطوم، الأدوار المرتقبة للجهاز في توفيق أوضاع الجالية السودانية بمصر، خاصة فيما يتعلق باستخراج الجواز الإلكتروني ووثائق الزواج والطلاق وشهادات المواليد وغيرها من القضايا.



وأوضح البشرى- خلال اللقاء- أن الجهاز يلعب الدور الأكبر في فتح قنوات التواصل مع الجهات ذات الصلة من أجل إنجاز تلك المهام.



وكشف أن السلطات القنصلية المصرية بالخرطوم أصبحت تمنح السودانيين المسافرين إلى مصر تأشيرات دخول مدتها 6 أشهر، بالإضافة إلى شهرين آخرين كفترة توفيق أوضاع، وبالمقابل أيضا القنصلية السودانية بالقاهرة تمنح تأشيرات الدخول للمصريين القادمين إلى الخرطوم لمدة 6 أشهر، منوها بأن السلطات المصرية أعفت السودانيين من متأخرات الإقامات للسنوات الماضية، وأبقت على دفع عام واحد، مدللا بذلك على ما تشهده العلاقات السودانية المصرية من تطور واستقرار.

