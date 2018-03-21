سيدة تُبكي لميس الحديدي على الهواء لهذا السبب

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بكت الإعلامية لميس الحديدي على الهواء تأثرًا بحديث غارمة سابقة تعول 4 أبناء مرضى، بالإضافة إلى زوجها المريض.
وقالت المواطنة حنان الزناتي، في مقابلة مع «هنا العاصمة»، الثلاثاء، إن «حكايتها أصعب من الخيال، لأنها مليئة بالهم والمرض والذل»، على حد قولها.
وأضافت أن «أصعب حاجة في الدنيا الذل، لأنه بيكسر، ويخلي الحياة سودة»، موضحة أنها «اضطرت للاستدانة لتجهيز ابنتها».
وأشارت إلى أنها تعول «6 أبناء، 4 منهم مرضى بالسرطان والفشل الكلوي والتوحد والشلل»، مشيرة إلى أن «مؤسسة خيرية وقفت بجانبها».


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