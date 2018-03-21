» القصة الكاملة للاعتداء على مساعدة وزيرة التضامن

21 مارس 2018 - 03:41 ص

قالت المواطنة سلوى يحيى، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، إن الاعتداء على مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لم يكن بدافع الكراهية.



وأضافت، في مداخلة مع برنامج «العشارة مساء»، مساء الثلاثاء، أن أحد أبنائها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، حضر معها حفل تكريمها في ديوان الوزارة.



وأوضحت أنه «عندما تزاحم البعض حولها، وحاولوا تصويرها وتقديمها لقراءة كلمتها، ظن ابنها أنهم ينوون بها شرًا، ما دفعه إلى الهجوم على مساعدة الوزيرة» التي كانت تتصدر منصة الحفل.

