» شرطة بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة "مريم"

21 مارس 2018 - 03:52 ص

كشفت الشرطة البريطانية تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة المصرية المسحولة مريم بمدينة نوتنغهام، والتي توفيت عقب تعرضها لاعتداء وحشي من جانب عدد من الفتيات.

وقال روب جريفين، مسؤول شرطة نوتنغهام في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين، إن التحقيقات في الحادث توصلت إلى أن الجناة هم 6 فتيات شاركن جميعا في الاعتداء على الفتاة المصرية.

وأضاف أن السلطات تمكنت من القبض على إحدى الفتيات المشاركات في الجريمة وتبلغ من العمر 17 عاماً، كما تمكنت من تحديد هوية الباقيات وسيتم التوصل إليهن.

وأكد أن التحقيقات في الحادث الذي وقع في 20 فبراير بشارع البرلمان، توصلت لأدلة تؤكد بوضوح أن ليس له دوافع عنصرية.

وقال مسؤول الشرطة إن الفتاة تعرضت لاعتداء مماثل في أغسطس الماضي أدى إلى كسر ساقها، وهو ما أكدته والدة الفتاة لـ"العربية.نت"،حيث كشفت عن تعرض ابنتها لاعتداء مماثل من نفس الفتيات ولم تتوصل الشرطة حينها لهن.

من جهته، اتهم والد مريم المستشفى بالإهمال، ما أدى لوفاتها بعد تدهور حالتها وإصابتها بنزيف حاد وغيبوبة.

