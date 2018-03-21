محمد صلاح سيتسبب في عدة مشاكل كبرى لـ"ليفربول"

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قال إيان رايت - نجم المنتخب الإنجليزي في التسعينيات - إن التألق اللافت للنظر الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول سيجلب للأخير الكثير من المشاكل .

وقال "رايت" في مقال نشره بصحيفة "صن" الإنجليزية : "هو يقدم مستويات رائعة لكن تألقه سيجلب لهم الكثير من المشاكل .. أريد أن يخبرني كل شخص ماذا سيفعل ريال مدريد حين يجدد فريقه .. صلاح سيكون في مقدمة المطلوبين لديه ".

وأضاف: "ينتابني شعور كبير تجاه إدارة فريق ليفربول ومدربه يورجن كلوب أنهم سيواجهون مع صلاح نفس مشكلة فيليب كوتينيو الذي رحل لبرشلونة".



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