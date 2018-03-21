» تعرف على قائمة الطعام التي تناولها ترامب وبن سلمان

21 مارس 2018 - 07:04 ص

تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غذاء عمل على هامش المقابلة التي جمعتهما سويًا أمس الثلاثاء بالبيت الأبيض.



ووفقا لصورة قائمة الطعام التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فإن غداء ترامب وابن سلمان احتوى على "حساء الجزر وبرعم البرتقال، وشطيرة جبنة الفتا بالكراث، وسمك الهلبوت متبل بالسماق، مع زبدة بالنعناع، وزهرة القرنبيط".

وضمت قائمة الحلويات: "كعكة تين وآيسكريم السمسم".

ووصل ابن سلمان الثلاثاء إلى واشنطن، في زيارة تستمر نحو أسبوعين، بحسب وسائل إعلام سعودية.