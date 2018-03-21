» مفاجأة لا تصدق عن الخطوة المقبلة لكريستيانو رونالدو

21 مارس 2018 - 07:34 ص

كشف البرازيلي لويس فليبو سكولاري - مدرب جوانجزو إيفرجراند الصيني- مفاجأة كبرى حول الوجهة المقبلة لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو .



وقال سكولاري مدرب المنتخب البرتغالي سابقا، في تصريحات صحفية، "إن رونالدو يميل إلى الانتقال للدوري الصيني في المستقبل"، الأمر الذي يعني النجم البرتغالي سيسعى لإنهاء مسيرته بالدوري الصيني.



وأضاف سكولاري الذي تربطه برونالدو علاقات وطيدة منذ إشرافه على تدريب المنتخب البرتغالي، أنه تلقى اتصالات من اللاعب للاستفسار عن الحياة بالصين.

وتابع: "لقد قدمت له نصيحة بالتفكير في القدوم للصين، لأنها فرصة جيدة بالنسبة له".

وأكد مدرب جوانجزو إيفرجراند الصيني، أن مهاجم ريال مدريد، أخبره أنه يحب العيش في الصين.

وأشار سكولاري أن اسم رونالدو وحده كفيل بأن يحدث نقلة تجارية كبيرة بالصين في مجال كرة القدم.