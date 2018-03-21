» المنتخب السعودي يلعب مع نظيره الروسي بكرة من الفضاء

21 مارس 2018 - 07:48 ص

تجهز اللجنة المنظمة لكأس العالم روسيا 2018 مفاجأة كبرى لمتابعي المباراة الافتتاحية وبخاصة الجمهور العربي الذي سيتابع تلك المباراة نظرًا لأن المنتخب السعودي أحد طرفيها ضد روسيا ، إذ سيلعب الفريقان بكرة أتت من الفضاء .



الكرة التي سيخوض بها المنتخبان المباراة، سيحملها الرائد الروسي Oleg Artemyev مساء اليوم الأربعاء إلى "مركز بايكونور الفضائي" بوسط كازاخستان، ومن هناك يحمله صاروخ Soyuz روسي إلى "محطة الفضاء الدولية" السالكة على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، على حد ما ورد في موقع 7Sur7 الإخباري البلجيكي، المضيف أن الكرة ستبقى في المحطة أكثر من شهر، ثم يعيدها في مايو المقبل الرائد الروسي Anton Shkaplerov لتنتظر على الأرض نقلها فيما بعد إلى حيث مباراة الافتتاح على الملعب الذي ستجري فيه أيضاً مباراة الاختتام النهائية على كأس العالم في 15 يوليو المقبل "حسب العربية .نت".

الرائد أوليغ أرتمييف (يمين) سيحمل الكرة إلى الفضاء، وزميله أنتون شكابليروف يعيدها في مايو إلى الأرض

والمعروف، طبقاً لما في أرشيف FIFA عن مباريات الافتتاح، أن أي منتخب مستضيف لكأس العالم، لم يخسرها مع أي فريق لعب فيها ضده، لذلك فإذا فاز المنتخب السعودي المعروف بلقب "الأخضر" على خصمه الروسي في تلك المباراة، فإنه سيدخل التاريخ الكروي كأول منتخب ينجح بكسر عقدة المنتخب المضيف في الافتتاح.

"واحدة من أكثر كرات القدم شهرة بكل العصور"

أما كرة مونديال 2018 بروسيا، والتي سموها Telstar لكونها خطفت الأضواء، حتى قبل إطلاقها منذ 5 أشهر، حيث "أصبحت نجمة التلفزيونات" فكشفت عنها Adidas التي صممتها وصنعتها "مستوحية شكلها من التكنولوجيا العالية والعناصر المستدامة مثل مواد التغليف المعاد تدويرها. كما تحتوي على شفرة تقنية التواصل قريب المدى، والتي تمكن من التفاعل مع الكرة باستخدام الهاتف الذكي" وفقاً للوارد عنها بموقع FIFA العربي اللغة نفسه، وأدناه فيديو اليوم تم الكشف عنها في 17 نوفمبر الماضي، حيث نرى عدداً من اللاعبين وغيرهم يتلاعبون بها أمام إعلاميين حضروا بالعشرات يوم إطلاقها.

في ذلك اليوم ذكر رولاند روملر، المدير في "أديداس" لقسم أجهزة كرة القدم، أن Telstar هي "واحدة من أكثر كرات القدم شهرة بكل العصور، لأنها غيّرت تصميم الكرات إلى الأبد، لذلك فتطويرها مع البقاء أوفياء للنموذج الأصلي شكل تحدياً كبيراً لنا بالفعل،" مضيفاً أن "من خلال بنية الصفائح الجديدة وإدخال شفرة تقنية التواصل قريب المدى، فإن الابتكار والتصميم في كرة القدم وصلا إلى مستوى جديد، مما يوفر للمستهلكين واللاعبين تجربة جديدة تماماً" كما قال.