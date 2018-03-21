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اختبار كشف الكذب يؤكد تورط ترامب في علاقة مع ممثلة إباحية

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ترامب وستورمي
ترامب وستورمي

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ترامب

ممثلة افلام إباحية

خضعت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لاختبار لكشف الكذب عام 2011 حول إقامتها علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وقد كُشف مؤخرا عن نتيجة التقرير التي أدانت ترامب .

و قالت ستورمي "بثقة" في الاختبار الذي حصلت على نسخة منه شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، إنها مارست الجنس الكامل "بدون وقاية " مع ترامب في 2006.

وينفي ترامب "بشدة" إقامة مثل هذه العلاقة، خاصة أنه كان متزوجا من ميلانيا منذ عام 2005.

ويطلب محامو الرئيس ترامب تعويضا ماليا من ممثلة الأفلام الإباحية بقيمة 20 مليون دولار، بعد خرقها لاتفاق يقضي "بعدم الكشف عن أية معلومات"، الذي تزعم هي أنه لم يعد "ساريا".

و كانت ستورمي زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب للمرة الأولى في مقابلة مع مجلة إن توتش عام 2011، ثم خضعت لاختبار كشف الكذب لصالح مجلة لايف&ستايل، لكن لم يتم الكشف عن نتيجته على الإطلاق، حتى حصول الشبكة الأمريكية على نسخة من تقرير الاختبار.

وتعتمد الكثير من الولايات الأمريكية نتائج اختبار كشف الكذب كدليل إدانة في المحاكم.

وبحسب نسخة من التقرير السري فإن ستيفاني كليفورد، وهو الاسم القانوني للممثلة ستورمي دانييلز، خضعت لفحص جهاز كشف الكذب في 19 مايو/آيار 2011.

وتم تطوير الاختبار، الذي تم تحليله بواسطة خوارزمية الكمبيوتر، في مختبر الفيزياء في جامعة جونز هوبكنز.

وأجابت الممثلة الأمريكية بـ "نعم" على عدة أسئلة أثناء الاختبار، منها:

في يوليو/ تموز 2006 ، هل مارستي الجنس الكامل (في المهبل) مع دونالد ترامب؟

منذ يوليو/تموز 2006، هل مارستي الجنس بدون وقاية مع دونالد ترامب؟

هل وعدك ترامب بالظهور في برنامج The Apprentice (برنامج كان يقدمه ترامب في ذلك الوقت)؟

وخلص الاختبار إلى أن ستيفاني كليفورد "صادقة بشأن ممارسة الجنس الكامل (في المهبل) غير الآمن مع دونالد ترامب في يوليو/تموز 2006".

وقالت ستيفاني في مقابلة مع مسؤول عمل جهاز كشف الكذب، رونالد دي سلاي، إنها وترامب قاما في البداية بممارسة الجنس في مناسبة لعبة غولف في منطقة بحيرة تاهو بولاية كاليفورنيا.

ومع ذلك، كانت بيانات الجهاز غير حاسمة حول ما إذا كان ترامب قد وعدها بالظهور في برنامجه التلفزيوني.

وكتب دي سلاي عن ستيفاني كليفورد أنه "لم تكن هناك مؤشرات واضحة على نيتها خداع الجهاز".

وتقاضي ممثلة الأفلام الإباحية حاليا ترامب ومحاميه مايكل كوهين.

وقال كوهين إنه دفع لها 130 ألف دولار من ماله الخاص كي تبقى صامتة ولا تتحدث عن علاقتها السابقة مع ترامب.


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