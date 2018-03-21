» مصر تستعين بفرنسا للتخلص من حوادث القطارات

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حوادث القطارات
حوادث القطارات

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مصر

فرنسا

حوادث القطارات

بدأت مصر التفاوض مع فرنسا في مجالات تتعلق في بتقييم المخاطر، والتحقيق في الحوادث، والتفتيش على إجراءات الأمان والسلامة، وذلك للتقليل من حوادث القطارات .

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير النقل هشام عرفات، وفق بيان للرئاسة اطلعت عليه الأناضول.

وقال وزير النقل المصري، إن "الوزارة تعمل على تطوير منظومة السكك الحديدية، وتعزيز معايير الأمان والسلامة، بإجمالي استثمارات 56 مليار جنيه (نحو 3.18 مليارات دولار‎)، عبر جرارات وعربات جديدة، واستحداث نظام الإشارات على الشبكة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية".

وأطلع عرفات، السيسي على "الموقف الحالي للمفاوضات الجارية مع هيئة السكك الحديدية الفرنسية، للتعاون في مجالات تقييم المخاطر، والتحقيق في الحوادث، والتفتيش على إجراءات الأمان والسلامة"، دون تفاصيل إضافية.

ووجه السيسي خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدراتها لمحوريته، وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، ما أودى بحياة المئات كان أحدثها نهاية فبراير / شباط الماضي، حيث قتل 12 شخصا في اصطدام قطارين شمالي البلاد.

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