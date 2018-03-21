» طبيب بريطاني بحلب: هكذا عرف طيران روسيا موقعنا وقصفنا

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سلطت الكاتبة الصحفية غالية قباني الضوء على تصريحات أطلقها طبيب بريطاني كان يشرف على بعض العمليات في القسم المحاصر بحلب .
وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "طبيب بريطاني كان يقدم توجيها لعمليات في القسم المحاصر من
#حلب عبر النت، يقول إنه يعتقد بأن اختراق كمبيوتره ادى لتحديد موقع المستشفى وقصف الطيران الروسي المرضى والطاقم الطبي".
طبيب بريطاني كان يقدم توجيها لعمليات في القسم المحاصر من #حلب عبر النت، يقول انه يعتقد بان اختراق كمبيوتره ادى لتحديد موقع المستشفى وقصف الطيران الروسي المرضى والطاقم الطبي . #هاكر #روسيا #سوريا https://t.co/GBU6L2urf8— غالية قباني (@ghaliakabbani) March 20, 2018
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