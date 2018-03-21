» طبيب بريطاني بحلب: هكذا عرف طيران روسيا موقعنا وقصفنا

21 مارس 2018 - 08:29 ص

سلطت الكاتبة الصحفية غالية قباني الضوء على تصريحات أطلقها طبيب بريطاني كان يشرف على بعض العمليات في القسم المحاصر بحلب .



وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "طبيب بريطاني كان يقدم توجيها لعمليات في القسم المحاصر من # حلب عبر النت، يقول إنه يعتقد بأن اختراق كمبيوتره ادى لتحديد موقع المستشفى وقصف الطيران الروسي المرضى والطاقم الطبي".

