ما يحدث في الموازنة العامة خطير وغير مسبوق

21 مارس 2018 - 08:54 ص

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من وصول فوائد الديون إلى 580 مليار جنيه ، بما يعادل أكثر من 50% من إيرادات الدولة ، واصفًا ما يحدث بأنه "خطير وغير مسبوق".



وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "للمتسائلين عن توقعات سعر الدولار ، وسعر الفائدة حتى نهاية 2018 : بالنسبة لسعر الفائدة : البنك المركزى عليه ضغوط سياسية - وإن كانت مشروعة - لخفض سعر الفائدة بواسطة كل من وزير المالية ( وهو أكبر مدين فى الدولة ، لدرجة أن الفوائد على الدين العام فى الموازنة تبلغ 580 مليار جنيهاً تعادل أكثر من 50 ?? من حجم إيرادات الدولة فى سابقة تاريخية و خطيرة )، و كذلك من وزيرة الاستثمار ( لتشجيع الاستثمار المباشرو القطاع الخاص والتشغيل )، وكذلك للانخفاض المستمر فى معدل التضخم السنوى".

وأضاف: "لكنه من ناحية أخرى لايستطيع تخفيض الفائدة جذرياً لعدة أسباب : 1) احتمال عودة التضخم للارتفاع مرة اخرى عندما يطبق قرار خفض الدعم وزيادة سعر المحروقات فى يوليو القادم، و 2) أنه إن قام بالتخفيض فإنه بذلك سيفقد العديد من الاستثمارات الأجنبية Hot money لصالح أسواق صاعدة منافسةأخرى( تركيا مثلاً )التى تدفع فوائد مرتفعة لهذه الاستثمارات قصيرة الأجل، و 3) معدلات الادخار المحلى المنخفضة بشدة فى مصر - مقارنة بالدول النامية الأخرى - قد يكون عاملاً إضافياً لإبقاء سعر الفائدة عند مستويات "مرتفعة ( لتشجيع الادخار المحلى ).