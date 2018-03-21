ما يحدث في الموازنة العامة خطير وغير مسبوق

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الدولار والجنيه
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الدولار

الجنيه

الدولار والجنيه

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من وصول فوائد الديون إلى 580 مليار جنيه ، بما يعادل أكثر من 50% من إيرادات الدولة ، واصفًا ما يحدث بأنه "خطير وغير مسبوق".

وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "للمتسائلين عن توقعات سعر الدولار ، وسعر الفائدة حتى نهاية 2018 : بالنسبة لسعر الفائدة : البنك المركزى عليه ضغوط سياسية - وإن كانت مشروعة - لخفض سعر الفائدة بواسطة كل من وزير المالية ( وهو أكبر مدين فى الدولة ، لدرجة أن الفوائد على الدين العام فى الموازنة تبلغ 580 مليار جنيهاً تعادل أكثر من 50 ?? من حجم إيرادات الدولة فى سابقة تاريخية و خطيرة )، و كذلك من وزيرة الاستثمار ( لتشجيع الاستثمار المباشرو القطاع الخاص والتشغيل )، وكذلك للانخفاض المستمر فى معدل التضخم السنوى".

وأضاف: "لكنه من ناحية أخرى لايستطيع تخفيض الفائدة جذرياً لعدة أسباب : 1) احتمال عودة التضخم للارتفاع مرة اخرى عندما يطبق قرار خفض الدعم وزيادة سعر المحروقات فى يوليو القادم، و 2) أنه إن قام بالتخفيض فإنه بذلك سيفقد العديد من الاستثمارات الأجنبية Hot money لصالح أسواق صاعدة منافسةأخرى( تركيا مثلاً )التى تدفع فوائد مرتفعة لهذه الاستثمارات قصيرة الأجل، و 3) معدلات الادخار المحلى المنخفضة بشدة فى مصر - مقارنة بالدول النامية الأخرى - قد يكون عاملاً إضافياً لإبقاء سعر الفائدة عند مستويات "مرتفعة ( لتشجيع الادخار المحلى ).

وأضاف: "بالنسبة لسعر الصرف، فلن يتم تخفيضه جذرياً ( لتلافى ماحدث منذ عدة أشهر عندما انخفض إلى 15،5 جنيهاً، فخرجت الأموال الساخنة بسرعة البرق محققة ارباحاً رأسمالية ، لأنهم كانوا قد باعوا الدولار ب 18 جنيه عند الدخول ، واشتروه ب 15،5 عند الخروج ، بالإضافة إلى الفوائد ( 20?? ) التى تحصلوا عليها أثناء وجودهم فى مصر )....... ومن ناحية أخرى، فلا يوجد مبرر لرفع سعر الدولار حالياً لأن المعروض منه أكبر من المطلوب ، حيث تعانى غرف المعاملات الآن فى كل البنوك من وفرة الدولار لديها".

وتابع: "الخلاصة : إلى حين تدفق دولارات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بمعدلات مرتفعة، وبحيث تحل محل الاستثمارات غير المباشرة و قصيرة الأجل ( والتى تشكل قيمتها نحو 50?? من الإحتياطى الدولارى ) ، وأيضاً بفرض ثبوت الظروف الأمنية والسياسية المحلية و الاقليمية ، لا أتوقع تحركات عنيفة فى كل من سعر الفائدة ( إنخفاض 2?? بحد أقصى هذا العام ) ، وكذا سعر الدولار ( إنخفاض جنيه أو إثنين بحد أقصى حتى نهاية العام ) .. هذا رأيى الشخصى ، وفى ضوء ماتيسر من رؤية ، و معلومات".

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