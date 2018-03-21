  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

بالفيديو..

هل ناهد شريف والدة الإعلامية لميس الحديدى؟

الحياة السياسية

لميس الحديدي
لميس الحديدي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سيدة تُبكي لميس الحديدي على الهواء لهذا السبب

#

ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"

#

لميس: «هقول الكلام ده حتى لو ماظهرتش تاني»

#

"الحديدي" تفتح النار على "الداخلية" لهذا السبب

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن حقيقة ما يتردد من أنباء عن نسبها مع الفنانة ناهد الشريف الذي انتشر عنها صفة والدتها قائلة: "على فكرة أنا أمي مش ناهد الشريف".

وقالت خلال حلقتها من برنامج "هنا العاصمة" المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي: "والله العظيم أمي مش ناهد الشريف والله العظيم أمي إسمها ليلى محمد صلاح الدين عبدالسلام عشان هى بتتقهر".

وقدمت التهنئة لوالدتها بمناسبة عيد الأم قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا مامي".
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني