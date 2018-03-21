هل ناهد شريف والدة الإعلامية لميس الحديدى؟

محمد الخرو
كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن حقيقة ما يتردد من أنباء عن نسبها مع الفنانة ناهد الشريف الذي انتشر عنها صفة والدتها قائلة: "على فكرة أنا أمي مش ناهد الشريف".
وقالت خلال حلقتها من برنامج "هنا العاصمة" المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي: "والله العظيم أمي مش ناهد الشريف والله العظيم أمي إسمها ليلى محمد صلاح الدين عبدالسلام عشان هى بتتقهر".
وقدمت التهنئة لوالدتها بمناسبة عيد الأم قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا مامي".
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