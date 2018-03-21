  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

الداخلية تنظم احتفالَا بعيد الأم لأسر السجناء

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

هكذا هنأت دنيا غانم الفنانة دلال عبدالعزيز بعيد الأم

#

الداخلية تنظم مباراة بين الاتحاد السكندرى والمساجين

#

مباراة بين السجناء والاتحاد السكندري

#

مديريات الأمن تحتفل مع أسر الشهداء بعيد الشرطة

احتفالات وزارة الداخلية

اهالى المسجونين

لأسر السجناء والمفرج

تقيم وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة عيد الأم  لأسر السجناء والمفرج عنهم  في مقر اتحاد الشرطة الرياضى.

ويشارك فى الحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى ومدير الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية، وأسر السجناء والمفرج عنهم لتوزيع هدايا ومنقولات عينية عليهم؛ لإدخال الفرحة في نفوسهم بمناسبة عيد الأم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل المجتمعى وتوطيد أوجه التواصل بين الشرطة ومختلف طوائف الشعب وإعلاء قيم حقوق الإنسان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني