الداخلية تنظم احتفالَا بعيد الأم لأسر السجناء

21 مارس 2018 - 10:08 ص

تقيم وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة عيد الأم لأسر السجناء والمفرج عنهم في مقر اتحاد الشرطة الرياضى.

ويشارك فى الحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى ومدير الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية، وأسر السجناء والمفرج عنهم لتوزيع هدايا ومنقولات عينية عليهم؛ لإدخال الفرحة في نفوسهم بمناسبة عيد الأم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل المجتمعى وتوطيد أوجه التواصل بين الشرطة ومختلف طوائف الشعب وإعلاء قيم حقوق الإنسان.