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انتقادت واسعة للمغرب بسبب استضافة نائب رئيس ميانمار

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سوي منييت بالمغرب
سوي منييت بالمغرب

وكالات

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المغرب،

انتقادات

منتدى "كرانس مونتانا"

سوي منييت

تفجرت موجة من الغضب داخل المغرب وخارجها ، على خلفية استضافتها نائب رئيس دولة ميانمار، سوي منييت، في منتدى "كرانس مونتانا".

وكان المغرب قد استضاف منتدى "كرانس مونتانا"، في الفترة من 15 حتى أمس  20 مارس الجاري، في مدينة الداخلة، تحت رعاية الملك محمد السادس ، حيث أثار حضور نائب رئيس دولة ميانمار انتقادات داخل المغرب وخارجها.

ورفع المنتدى، شعار "أفريقيا وتعزيز التعاون جنوب جنوب"، وحضره ممثلون عن أكثر من 100 دولة بينها 49 دولة أفريقية، ضمنهم رؤساء دول وحكومات سابقين ووزراء وبرلمانيين وخبراء وفاعلين اقتصاديين ومدنيين.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد فر 688 ألفا من المسلمين الروهنغيا من إقليم أراكان إلى دولة بنغلادش المجاورة خلال الفترة الممتدة بين 25 أغسطس 2017 و27 يناير الماضي  على وقع هجمات تشنها قوات من الجيش الميانماري وميليشيات بوذية متطرفة، ووصفتها منظمات دولية بأنها "حملة تطهير عرقي".


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