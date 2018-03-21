تامر لـ"الإعلاميين": "محاورة الرئيس لم يطولها أى تلوث"

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

تامر عبد المنعم

ساندرا نشات

قدم الفنان تامر عبد المنعم التحية والشكر إلى المخرجة ساندرا نشأت، وذلك بعد عرض لقائها المتلفز مع الرئيس عبد الفتاح السيسي "شعب ورئيس" مساء أمس، مشيرًا إلى أنها غير محسوبة على أى تيار تقليدى من الإعلاميين المتواجدين على الساحة فى الفترة الحالية والذين أصابتهم الشبهات على حد قوله.

وقال عبد المنعم  خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"  قائلا: "تحية واجبة للمخرجة ساندرا نشأت وتحية كبيرة على اختيارها لإجراء الحوار مع الرئيس".

وتابع عبد المنعم قائلا: "فهي غير محسوبة علي اَي تيار وفوق أي شبهات ولَم يطولها أي تلوث أو تلون اللهم احفظنا" فى إشارة منه إلى الإعلاميين على الساحة المتهمين بـ"التطبيل" والمزايدة" .

ومن جانبهم علق النشطاء على المنشور فقال حساب باسم ملكة مصر: "فعلا حوار رائع كأنه قاعد معانا وبيسمعنا"، وتابع مصطفى محمد مهاجما الفنان تامر: "معنى كده إنك طالك  التلوث لأنك محسوب على  تيار معين".

واستكمل  صابر قائلا :" منى 100 ألف تحية ".

واوضحت نشوى  محمد : تستحق التحية  ويستحق الرئيس ان نفخر به ".

ومن جانب هاجمه  احد النشطاء قائلا :" اللى خلاك تطبل لمبارك  ربنا يهديك ".


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