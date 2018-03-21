إسرائيل تنشر تفاصيل قصف مفاعل نووي للنظام السوري

21 مارس 2018 - 10:41 ص

كشفت قوات الجيش الإسرائيلي لأول مرة اليوم الأربعاء عن مسؤوليتها عن الغارة الجوية التي استهدفت منشأة سورية عام 2007 في سوريا ، يشتبه بأنها كانت تؤوي مفاعلاً نووياً سريا تطوره قوات النظام السوري وقتها.

اعترافات الجيش الإسرائيلي، اليوم جاءت لترفع الشكوك ، التي لطالما حامت حول مسؤولية الدولة العبرية عن ذلك الهجوم الخاطف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الأربعاء، إنه "ليل الخامس إلى السادس من سبتمبر عام 2007، نجح الطيران الحربي الإسرائيلي في تدمير مفاعل نووي سوري في مراحل التطوير".

وأضاف أن "المفاعل كان قريباً من اكتماله، ونجحت العملية في إزالة تهديد وجودي ناشئ لإسرائيل والمنطقة بأكملها من القدرات النووية السورية".

ومع أن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل بأن طائراتها الحربية هي من نفذت الهجوم، إلا أن الولايات المتحدة أكدت منذ 2008 أن الغارة شنَّتها إسرائيل، وأن الموقع المستهدف كان مفاعلاً نووياً سرياً قيد البناء.

ومع أن كل أصابع الاتهام أشارت إلى وقوف سلاح الجو الإسرائيلي خلف تلك الغارة، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها الدولة العبرية صراحةً مسؤوليتها عن الحادث.

وأتى هذا الاعتراف بعد رفع السلطات الإسرائيلية السرية عن مواد متعلقة بالغارة، وفي الوقت الذي تكثف فيه دولة الاحتلال تحذيراتها من الأخطار المتأتية من تعزيز طهران وجودها العسكري في سوريا، ودعواتها إلى تعديل أو إلغاء الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران، حول برنامجها النووي.

و رفض متحدثٌ عسكري إسرائيلي الردَّ على سؤال حول سبب رفع السرية عن هذه الوثائق، في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كان الهدف من ورائه توجيه تحذير لإيران بسبب أنشطتها في سوريا.

وتشمل المواد التي رَفعت إسرائيل السرية عنها ووزَّعتها على وسائل الإعلام لقطات لصور من القصف، وشريط فيديو لقائد العملية في حينه، الجنرال غادي إيزنكوت، يكشف فيه تفاصيلَ حول الهجوم، وصوراً لبيانات سرية عن الموقع، جمعتها استخبارات الجيش.

يذكر أنه في السادس من سبتمبر 2007، أسفرت غارة جوية في منطقة الكُبر بمحافظة دير الزور السورية عن تدمير منشأة صحراوية، قالت الولايات المتحدة لاحقاً إنها كانت تضم مفاعلاً نووياً يبنيه النظام السوري سراً بمساعدة من كوريا الشمالية، في اتهام نفته دمشق، مؤكدة أن المنشأة المستهدفة ليست سوى قاعدة عسكرية مهجورة.