اليوم.. الحكم فى استئناف يوسف والي على قرار منعه من التصرف بأمواله

21 مارس 2018 - 10:43 ص

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في استئناف يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، عضوية المستشار أحمد العادلي والمستشار محمد أبو كريشة، أمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

كانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال كل من يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعلي محمد ابراهيم وزوجته شفيقة محمد علي وأولاده القصر محمد ومنه الله وعبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد وفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.