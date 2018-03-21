نجاحات "السيسي" تدفع المصريين لإعادة انتخابه

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السيسي

هشام قاسم

صوت امريكا

سلط موقع "صوت أمريكا"، الإذاعة الرسمية في الولايات المتحدة، الضوء على أهم نجاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترة ولايته الأولى، والتي دفعت الكثير من المواطنين داخل وخارج مصر لتأييده في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في نهاية الشهر الجاري.

وأرجع التقرير سبب اختيار الكثيرين للرئيس "السيسي" خارج مصر، لإعادة انتخابه بعد فترة مدتها أربع سنوات، إلى  تميز فترة حكمه الأولى بالعديد من النجاحات، بما في ذلك توسيع قناة السويس واكتشاف احتياطيات رئيسية من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

لكن مصر تحت حكم "السيسي" تعرضت أيضًا للعديد من الهجمات الإرهابية المتفرقة ضد الكنائس والمساجد الصوفية، وخاضت حربا طويلة ضد الإرهابيين في سيناء، وعلى طول الحدود مع ليبيا، ومع ذلك، فإن مصر أفضل من العديد من الدول العربية الأخرى مثل سوريا وليبيا واليمن، وهى حقيقة يشير إليها "السيسى" باستمرار في خطاباته.

في المقابل، قال المحلل والمعلق، هشام قاسم، إن "هناك شعورًا بخلل في مختلف المجالات"، "الناخبون الذين وقفوا هناك وقالوا ،" نريد أن نشارك في العملية ، "غير راضين"، على حد قوله.

وشدد "قاسم" على أن العديد من هؤلاء الناخبين "ليسوا سياسيين (ولا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين) ، بل هم مواطنون عاديون يريدون (مصر) أن تكون ديمقراطية"، مضيفًا: "الآن بعد أربع سنوات، يسألون أنفسهم هل هذا ما نحصل عليه؟"

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث "السيسي" المصريين على أن يكونوا وطنيين، ودعا إلى مشاركة كبيرة في الانتخابات، وأصر على أنه لن يضايقه إذا ما أدلى بعض الناخبين بأصواتهم لصالح خصمه، طالما أنهم خرجوا للتصويت.

وألمح الموقع أن على الرغم من تسبب ارتفاع معدلات التضخم، بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري في عام 2016، في قدر كبير من الألم للمصريين والطبقة العاملة، وجعل الاقتصاد أحد أكبر النقاط المؤلمة للرئيس في هذه الانتخابات، إلا أنه لا يزال العديد من رجال الأعمال والشخصيات العامة يدعمونه بسبب موقفه المؤيد للأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية.

وأشار الموقع إلى أن خصم الرئيس السيسي الوحيد، هو رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، وقد وضع ملصقات الحملة الانتخابية الخاص به في جميع أنحاء العاصمة المصرية، وعقد عدد من المسيرات لمحاولة إحياء المنافسة بينه وبين السيسي.

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