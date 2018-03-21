مصرع شاب صعقًا بالكهرباء

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة صعقًا بالكهرباء اليوم الأربعاء بعد محاولته سرقة أسلاك الكهرباء من أعلى عمود الكهرباء.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تفيد بورود بلاغا للأهالى من مركز شرطة أبوكبير، بوفاة شخص على عامود كهرباء، بناحية كفر هربيط دائرة المركز.

بالفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى "أحمد ع م" 30 سنة مقيم الأحراز دائرة المركز، وأثناء قيامه بسرقة أسلاك الكهرباء، صعقه التيار الكهربائى وتوفى فى الحال، وقامت الشرطة باستدعاء سيارة الكهرباء، لإنزاله من العمود، وجار تحرير محضر بالواقعة.


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