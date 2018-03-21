أول رد لنجلة " صدام" بعد اختفائها لمدة أسبوع

21 مارس 2018 - 10:52 ص

قالت رغد - نجلة الرئيس الأسبق صدام حسين - إنها تمكنت من استعادة حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت أنها بفضل الله تمكنت من استعادة حسابي ، بعد أن تم حظري لقرابة السبعة أيام وإغلاقه مؤقتاً دون سبب منطقي ، عيب على حفنة من الرجال ليس لديها عمل سوى رغد، في الوقت الذي يعاني فيه بلدهم من الاحتلال".