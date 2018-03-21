أول رد لنجلة " صدام" بعد اختفائها لمدة أسبوع

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تويتر

رغد صدام حسين

استعادة حسابها

قالت رغد - نجلة الرئيس الأسبق صدام حسين - إنها تمكنت من استعادة حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت أنها  بفضل الله تمكنت من استعادة حسابي ، بعد أن تم حظري لقرابة السبعة أيام وإغلاقه مؤقتاً دون سبب منطقي ، عيب على حفنة من الرجال ليس لديها عمل سوى رغد، في الوقت الذي يعاني فيه بلدهم من الاحتلال".

وتفاعل متابعوها بعد عودة الحساب ، حيث غرد حساب شاعرة ووطن : نورتي تويتر، رغد كل الحب والاحترام رحم الله والدك كل العرب بلا صدام أيتام.
وغرد حساب كرم فاضل العنزي الله يرحمك ياصدام ! هذا حقد دفين من شرذمة حاقدة على صدام وبناته !


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