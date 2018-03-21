  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:41 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

إلغاء منع يوسف والي من التصرف فى أمواله

قضايا وحوادث

غدًا نظر طعن " يوسف والى" على حكم حبسه بقضية البياضية
غدًا نظر طعن " يوسف والى" على حكم حبسه بقضية البياضية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. الحكم فى استئناف يوسف والي على قرار منعه من التصرف بأمواله

#

برلمان روسيا: تصرفات أوكرانيا ضد الناخبين الروس جريمة دولية

#

السبب وراء منع معارض سوداني من السفر للقاهرة

#

غدًا.. الجنايات تحدد مصير أموال "يوسف والي"

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء بإلغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين بمنعهم من التصرف فى أموالهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبو كريشة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

كانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال كل من يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعلي محمد ابراهيم وزوجته شفيقة محمد علي وأولاده القصر محمد ومنه الله وعبد الحميد هلال سيد وزوجته  نجلاء أحمد أحمد وفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة، ومنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني