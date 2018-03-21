  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:39 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

"لم الشمل" تطالب بغلق "فيس بوك" بعد فضحية تسريب المعلومات

قبلي وبحري

احمد سعد الدين
احمد سعد الدين

محمد على

أخبار متعلقة
#

"فيس بوك" يوقف صفحة ساهمت فى فوز "ترامب"

#

الداخلية تضبط عاملا اخترق 100 حساب "فيس بوك"

#

شاهد.. موقف صادم لامرأة حاولت عبور نهر بحبل معلق

#

وفاة والد الفنانة "صابرين"

فيس بوك

احمد سعد الدين

موقع لم الشمل

طالب مؤسس موقع لم الشمل المصري، أحمد سعد الدين، ابن محافظة كفر الشيخ والذي وصل عدد مستخدمي الموقع الى قرابة 400 ألف مستخدم من مصر والوطن العربي، مستخدمي "فيس بوك"، بترك الموقع وإغلاق حساباتهم فورًا، وفتح حسابات على موقع لم الشمل، وذلك عقب حادثة فضيحة تسريب معلومات أكثر من 50 مليون مواطن من مستخدمي "فيس بوك" الأخيرة دون علمهم يعد جريمة كبيرة، يجب عليها محاكمتة.

وقال سعد، خلال تصريحات صحفية لجريدة المصريون، أن خسائر مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "فيس بوك"، أكثر من تسعة مليارات دولار من أسهم الشركة خلال الـ48 ساعة الماضية، تعد فضيحة عالمية ، وسوف تضرب مصداقية الموقع، أمام جماهيره ومستخدميه . وأشار لقد جاءت تلك الخسارة على خلفية تقارير عن استخدام شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات، ومقرها بريطانيا لـ"فيسبوك" من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وقال إن استدعاء لجنة في البرلمان البريطاني زوكربيرغ، لاستجوابه في فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي تعاقدت معها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 للترويج لها، على بيانات ملايين المستخدمين دون إذنهم سوف يضرب الشركة وشركائها تماما ، ولن يصدقهم احد .

 وأكد أنا أضع موقع لم الشمل، أمام المصريين والعرب من اجل الحفاظ على سرية معلوماتهم، وعدم اختراقها  وعمل علاقات اجتماعية وأسرية عظيمة .

وأكد نسعى لدخول عالم المليون مستخدم خلال هذا العام والاقتراب الى 10 ملايين خلال عامين  .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني