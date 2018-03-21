"لم الشمل" تطالب بغلق "فيس بوك" بعد فضحية تسريب المعلومات

21 مارس 2018 - 11:08 ص

طالب مؤسس موقع لم الشمل المصري، أحمد سعد الدين، ابن محافظة كفر الشيخ والذي وصل عدد مستخدمي الموقع الى قرابة 400 ألف مستخدم من مصر والوطن العربي، مستخدمي "فيس بوك"، بترك الموقع وإغلاق حساباتهم فورًا، وفتح حسابات على موقع لم الشمل، وذلك عقب حادثة فضيحة تسريب معلومات أكثر من 50 مليون مواطن من مستخدمي "فيس بوك" الأخيرة دون علمهم يعد جريمة كبيرة، يجب عليها محاكمتة.



وقال سعد، خلال تصريحات صحفية لجريدة المصريون، أن خسائر مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "فيس بوك"، أكثر من تسعة مليارات دولار من أسهم الشركة خلال الـ48 ساعة الماضية، تعد فضيحة عالمية ، وسوف تضرب مصداقية الموقع، أمام جماهيره ومستخدميه . وأشار لقد جاءت تلك الخسارة على خلفية تقارير عن استخدام شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات، ومقرها بريطانيا لـ"فيسبوك" من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.



وقال إن استدعاء لجنة في البرلمان البريطاني زوكربيرغ، لاستجوابه في فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي تعاقدت معها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 للترويج لها، على بيانات ملايين المستخدمين دون إذنهم سوف يضرب الشركة وشركائها تماما ، ولن يصدقهم احد .



وأكد أنا أضع موقع لم الشمل، أمام المصريين والعرب من اجل الحفاظ على سرية معلوماتهم، وعدم اختراقها وعمل علاقات اجتماعية وأسرية عظيمة .



وأكد نسعى لدخول عالم المليون مستخدم خلال هذا العام والاقتراب الى 10 ملايين خلال عامين .



