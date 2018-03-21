انسحاب عبد الماجد من الفيس بوك

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عاصم عبد الماجد
عاصم عبد الماجد

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الفيس بوك

عاصم عبد الماجد

اغتيال السادات

خالد الاسلامبولي

غلق حسابه

أعلن عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية عن غلقه لصفحته الرسمية علي موقع الفيس بوك بعد 5 أيام من الآن.

وأضاف في منشور له علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك أنه باق من الزمن 5 أيام ، بعدها سأغلق هذه الصفحة ، لافتا إلي أنه فقط سيذيع خلال هذه الأيام شهادته عن خالد الإسلامبولي منفذ عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وأكد أنه خلال هذه الأيام القليلة سيكشف حقيقة العملاء ، الذين أكدوا أن الإسلامبولي  تلقى إشارة التنفيذ من الرئي الأاسبق حسني مبارك ، مضيفا أنه بعدها لا حاجة له في  هذه الصفحة ، بحسب قوله.

يذكر أن عبد الماجد علي مدار شهور دخل في سجال مع الإعلامية آيات عرابي المحسوبة علي معسكر دعم الشرعية المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي ، وذلك عقب تصريحاتها بأن عملية اغتيال الرئيس السادات ، التي قام بها الإسلامبولي ومجموعته ، كانت بمعرفة ورعاية من المخابرات الأمريكية.


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