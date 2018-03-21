لماذا تفضل دول أفريقيا "السيسي" عن الإخوان؟

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افريقيا

الإخوان

السيسي

ديفيد أوتو

ضوت أمريكا

كشف موقع الإذاعة الرسمية في الولايات المتحدة، صوت أمريكا، عن السبب وراء انحياز الدول الأفريقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جماعة الأخوان المسلمين، التي حكمت البلاد لمدة عام، من خلال الرئيس الأسبق، الدكتور محمد مرسي .

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن بعد أربع سنوات من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، يسعى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى الحصول على تفويض جديد في عملية انتخابية تثير القليل من القلق، فبالنسبة لمعظم المراقبين، يبدو من الواضح أن "السيسي" سيفوز بولاية ثانية.

ونوه التقرير بأن دعم الرئيس "السيسي" لم يأت من داخل مصر فقط أو من بعض دول العربية، فهناك العديد من الدول الأفريقية يدعمون "السيسي" بشكل خاص، حيث يرون فيه الزعيم والمحارب الأكبر للجهاديين في المنطقة .

وأكد الموقع أن العديد من جيران مصر الأفارقة يدعمون السيسي بشكل خاص، ويفضلونه عن جماعة الإخوان المسلمين، خوفًا من مزاعم ارتباط جماعة الإخوان بالمنظمات الإرهابية، على حد إدعائهم.

وفي الساق ذاته، يقول المحلل الإفريقي، ديفيد أوتو، إن الوضع الأمني "في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محفوف بالمخاطر للغاية"، ما جعل العديد من القادة والمسئولين الأفارقة يفضلون السيسي "بسبب موقفه العسكري ضد الجهاديين" والمنظمات الإرهابية ".

ومن جهته، قال الناشط السياسي خالد داوود في أخر مؤتمر صحفي له، إن "مجموعة أحزاب المعارضة التي ينتمي إليها والتي لها صلات بالحركة الديمقراطية المدنية ، قررت "عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة".

ويذكر أن في عام 2014، صوت 25 مليون شخص ، وفاز السيسي بـ 23.6 مليون صوت، لكن بعض الناخبين يشعرون هذا العام بخيبة أمل ، كما يقول المراقبون.

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