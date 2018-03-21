بنت خالتي رأت في المنام أمي تبكي

21 مارس 2018 - 11:33 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنت خالي رأت أمي المتوفاة وهي تبكي سألتها بتبكي ليه يا عمتي قالت لها أن مي (أنا) عندها امتحان النهاردة وأنا خايفة عليها ادعيلها، وبعد قليل اتصلت وهى فرحانة وقالت لها الحمد لله نجحت في الامتحان وكانت أمي رحمها الله مبسوطة جدا. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن والحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا في صواب التأويل.

رؤية ابنة خالك لأمك رحمها الله تدل على شدة الحب بينهما، وبكاء الوالدة خاصة أنها فرحت بعد ذلك وقالت الحمد لله فهذا البكاء يعبر عن فرحتها وسعادتها ومنزلتها عند ربها، فبكاء الميت وتوقفه عن البكاء يدل على أن للميت منزلة عند ربه في الجنة إن شاء الله.

وربما كان بكاء الوالدة تحذيرًا وتنبيها لابنة خالك لتقصيرها فى شىء حتى تخاف من عذاب الآخرة. وربما كان بكاء الوالدة يخصك أنت خاصة أنها خافت عليك من الإمتحان، فقد تكونى أنت الآن فى مرحلة حاسمة واتخاذ قرار مصيري، وبكاء الوالدة على امتحانك قد يدل على تقصيرك فى الصلاة فأحذرى من ذلك، كما يدل الامتحان على شدة التجارب التي تعطيك خبرة أكثر في الحياة، ومواجهة فترة من المتاعب والألم، أو معاناتك من مرض ما وربما تعانى من ضيق ذات اليد. وإن كنت عزباء فالإمتحان يدل على زواجك قريبًا.

وإن كنت متزوجة وحاملا فقد تتعرضى لعملية أثناء الولادة وتكون ناجحة وتكونى بصحة جيدة أنت ومولودك إن شاء الله. ونجاحك فى الامتحان بشرى لك بزيادة الرزق، وتحقيق أمنية، وإن كنت عزباء فهو زواج، وإن كنت متزوجة فذلك بشرى بالذرية الصالحة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرحم الوالدة و يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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