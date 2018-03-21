المصريون ترصد أسعار هدايا عيد الأم داخل "سوق غزة "

21 مارس 2018 - 11:37 ص

أمام محلات المفروشات، بسوق غزة، في الزاوية الحمراء، يقف عدد من الزبائن، يسألون عن الأسعار، كثير منهم يمضى دون شراء، والبعض الآخر يختار ما يحتاجه من مفروشات.

وقامت عدسة المصريون بعمل جولة داخل شوارع السوق بمنطقة الزاوية الحمراء، ورصدت فرحة الأمهات الذين يشاركون أبناءهم في شراء الهدايا واعتبارها بمثابة شكر لا نهاية له، للمرأة التي ضحت و ربت والتي أحبتك دون مقابل وسط حالة حب وسعادة وألفة لا توصف.



وفي هذا التقرير التالي نعرض لقرائنا الكرام أسعار هدايا عيد الأم وحركة البيع والشراء في منطقة سوق غزة أحد الأسواق المصرية الشهيرة ببيع المفروشات والصيني والعبايات.