  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

بالفيديو ..

المصريون ترصد أسعار هدايا عيد الأم داخل "سوق غزة "

آخر الأخبار

عيد الام
عيد الام

منار شديد

أخبار متعلقة
#

الذهب يواصل ارتفاعه ليسجل هذا الرقم

#

تعرف على أسعار الذهب اليوم

#

الذهب ينخفض مجددًا ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع مجددا ليسجل هذا الرقم

احتفالات

عيد الام

اسعار الهدايا

سوق غزة

21 مارس

أمام محلات المفروشات، بسوق غزة، في الزاوية الحمراء، يقف عدد من الزبائن، يسألون عن الأسعار، كثير منهم يمضى دون شراء، والبعض الآخر يختار ما يحتاجه من مفروشات.

وقامت عدسة  المصريون بعمل جولة داخل شوارع السوق بمنطقة الزاوية الحمراء، ورصدت فرحة الأمهات الذين  يشاركون أبناءهم  في شراء الهدايا واعتبارها بمثابة شكر لا نهاية له، للمرأة التي ضحت و ربت والتي أحبتك دون مقابل وسط حالة حب وسعادة وألفة لا توصف.  

 وفي هذا التقرير التالي نعرض  لقرائنا الكرام أسعار هدايا عيد الأم وحركة البيع والشراء في منطقة سوق غزة أحد الأسواق المصرية الشهيرة ببيع المفروشات والصيني والعبايات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني