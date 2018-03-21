أب يقتل طفلته انتقامًا من زوجته

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21 مارس

أقدم أب على قتل طفلته بمادة الكلور بسبب خلافاته مع زوجته بالبحيرة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بقتل أب مقيم قرية زهرة البحرية لطفلته ، بإعطائها مادة الكلور، بسبب خلافات مع زوجته، وتم ضبطه بمعرفة ضباط المباحث بمركز دمنهور.

وكشف التحريات الأولية لضباط المباحث، إلى أن والد الطفلة، قام بإعطائها مادة الكلور، بسبب خلافات مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.


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