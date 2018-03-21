قورة يطالب باستدعاء السفير البريطانى وتصعيد القضية للمجتمع الدولى

21 مارس 2018 - 11:49 ص

طالب المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون اللسياسية والبرلمانية وزارة الخارجية باستدعاء السفير البريطانى فى مصر وفتح تحقيق تشارك فيه جهات التحقيق المصرية حتى يعود حق الطالبة المصرية «مريم» التى تم قتلها في بريطانيا.

قال قورة فى تصريحات صحفية إن بريطانيا كانت ضمن الدول التى تدخلت بشكل سافر بسبب مقتل الطالب الإيطالى ريجيني وضغطت مع جميع الدول الأوروبية وكانت على رأس تلك الدول لذلك لا بد أن تقف الدولة المصرية ضد بريطانيا حتى يعود حق مريم".

أشار إلى ضرورة التنسيق بين وزارتى الخارجية والهجرة لتصعيد القضية للمجتمع الدولى للوقوف على ا?سباب الحقيقية وراء مقتل مواطنة مصرية تسبب في النهاية أنها ماتت نتيجة الاعتداء عليها في مدينة نوتنجهام البريطانية.

وأكد قورة أنه لابد من موقف مصري حازم تجاه دولة خطط مخابراتها ومازالت لاستهداف الشرطة وأجهزة الدولة لنشر الفوضى والاضطرابات في البلاد.

وأشار إلى أن البرلمان البريطاني طلب مؤخرًا زيارة قائد الإرهاب المعزول محمد مرسي للاطمئنان عليه بالسجن وهم يعلمون جيدا ما فعله مرسى وجماعته بمصر مؤكداً أن بريطانيا من الدول المعروف مواقفها ضد الدولة المصرية وهذا ليس با?مر الجديد علينا .

ووجه مساعد رئيس حزب الوفد رسالة إلى السفير البريطاني بالقاهرة قائلا «في كل مناسبة تخرج علينا بصور تؤكد بها حبك للمصريين الآن جاء الوقت لتثبت هذا عمليا وتقف إلى جانب الحق حتي يعود حق مريم».











